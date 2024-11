Lanazione.it - Meloni attesa a Perugia per la chiusura della campagna elettorale di Tesei

, 10 novembre 2024 – La regione Umbria vota il nuovo presidente. Domenica 17 e lunedì 18 novembre i cittadini saranno chiamati alle urne. Sono otto i candidati in gara, tra cui la presidente uscente Donatellache chiuderà laall'Auditorium di San Francesco al Prato a. Per l’evento è stata annunciata la presenzapremier Giorgia. Regionali Umbria, le altre liste in corsa. Sono sette gli “outsider” che competono L'appuntamento è per giovedì 14 novembre alle 17, all'Auditorium di San Francesco al Prato a. Consono attesi anche il vicepremier Matteo Salvini, il vicepremier Antonio Tajani e altri leader del centrodestra.