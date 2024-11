Mattarella in Cina | come si salva la faccia dal punto di vista politico e si sgombra il campo per nuove intese

Leggi l'articolo completo su Ildenaro.it

È difficile da inserire in una fase di transito dell’umanità da una base di raziocinio naturale, quindi biologico, a una successiva che vedrà, così almeno dicono gli studiosi di scienze sociali, la IA Intelligenza Artificiale, proporsialter ego dell’uomo Al mondo, situazioni che riguardano la pace a ogni suo livello, trattate più o menoargomenti di cronaca, fanno più male che bene. Ciò, sia ben chiaro, è articolato scientemente dagli organi di informazione, su precise disposizioni di chi conduce le danze, talvolta macabre, in giro per il mondo.Quindi, mentre in questi giorni sì e riproposto anche quanto, con soluzione certa (sic dicunt), concerne la disputa tra chi sia nato prima, l’uovo o la gallina – dati risalenti a due milioni di anni fa confortano il primato dell’uovo – si stanno svolgendo nei siti a esse dedicati, molte forme di conversazioni, delle quali buona parte simili a quelle da salotto che, con regolarità quasi ossessiva, continuano a ripetersi anche via etere.