Ilgiorno.it - Lo sportello per le imprese sostenibili

Apa Confartigianato (in foto ilpresidente Giovanni Mantegazza) nei giorni scorsi ha presentato loper supportare lenella stesura del Bilancio dità. L’associazione offre supporto con personale interno esperto tramite l’Ufficio Ambiente e Sicurezza per la verifica della conformità normativa; consulenza tecnica specializzata nella predisposizione dei documenti informativi dità richiesti per ottenere finanziamento (da banche) e commesse (da grandi); tecnici esterni qualificati nella stesura del bilancio dità. Le tematiche ESG (Environment, Social, Governance) sono diventate fondamentali non solo per le grandi aziende, ma anche per le micro e piccole. Questi criteri rappresentano un’opportunità per migliorare latà, aumentare la reputazione aziendale e accedere a nuovi mercati e finanziamenti.