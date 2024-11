Oasport.it - LIVE Italia-Serbia 18-21, Qualificazioni Europei pallamano 2026 in DIRETTA: gli ospiti provano ad allungare

Leggi l'articolo completo su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10?- Splendido assist di Dodic per Pechmalbec. Massimo vantaggio dei balcanici che volano sul 21-18. Timeout.9?- Gran gol dalla lunga distanza di Kos. 20-18.8?- RETEEE! Helmeon firma la quinta marcatura personale.8?-che perde completamente il posizionamento difensivo lasciando un’autostrada a Dodic. 19-17.7?- RETEEE! Riscatto immediato di Simone Mengon, che con estremo controllo riesce a penetrare piazzando il gol del -1.7?- Sfondamento di Simone Mengon.che sta crescendo anche difensivamente.19:10 Si riparte.19:06 Problemi al tabellone. Gioco momentaneamente sospeso.6?- Pechmalbec spalle alla porta vince l’uno contro uno con il suo avversario diretto trovando un bel gol. 18-16.4?- Gran palla di Dodic per Kos, ma arriva nuovamente la rapidissima replica dell’con Bortoli.