L’appello di IoCambio | Riforme e stabilità serve più coraggio

"Sessantacinque governi diversi in 67 anni. Sette negli ultimi dieci anni, quando Canada, Francia e Germania ne hanno avuti due, tre il Giappone e gli Stati Uniti. E noi sette. Come il Burkina Faso. La durata media è di 13 mesi: cinque mesi di blocco per cambiare gli staff, ne restano otto per lavorare". Nicola Drago, amministratore delegato di De Agostini Editore e autore di Il premierato non è di destra (Utet), parte dai numeri con, l’associazione che ha fondato con altri otto soci e "un unico scopo: rendere l’Italia stabile e governabile". Una community che oggi conta tremila persone e che – dal quartier generale di Milano – lancia la sfida: entrare nel merito di una riforma "che viene sempre bloccata da governi fragili e opposizioni ideologiche", coinvolgendo la società civile.