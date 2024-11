La Russia prepara la riconquista del Kursk | 50mila soldati pronti ad attaccare l’Ucraina

Leggi l'articolo completo su Open.online

Cinquantamilaa sferrare l’assalto alle truppe ucraine nel. È un contingente maxi quello che lasia dispiegare col supporto anche deinord-coreani “prestati” da Kim Jong-Un a Vladimir Putin. Secondo il New York Times, che cita fonti di governo Usa e ucraino, l’assalto agli uomini di Kiev potrebbe essere lanciato a giorni. Obiettivo: riprendere il controllo del, la regione del sud-ovest delladove le truppe ucraine hanno sconfinato, cogliendo di sorpresa Mosca, dallo scorso agosto. Nelle scorse settimane le truppe agli ordini di Putin hanno già tentato di far arretrare le linee nemiche, sparando colpi di artiglieria e missili, ma non hanno ancora avviato la controffensiva in grande stile che, appunto, ora potrebbe essere lanciata. Le truppe nord-coreane arrivate insi stannondo a questo scenario ormai da molti giorni, addestrate allo scopo dagli istruttori “autoctoni”.