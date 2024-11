Esports247.it - La PlayStation 6 è già qui? Le immagini di F1 per PlayStation 5 Pro sembrano venire dal futuro

Scopri le spettacolaridi F1 24 su PS5 Pro, un assaggio della tecnologia di6 in anteprimaI giochi di simulazione di guida hanno sempre rappresentato il massimo in termini di tecnologia avanzata su console, spingendo al limite ciò che l’hardware di ciascuna generazione era capace di offrire. Titoli come Gran Turismo sue Forza Motorsport su Xbox hanno segnato epoche, rappresentando punti di riferimento per gli appassionati. Dopo qualche anno di stagnazione, Codemasters riaccende questa sfida con F1 24 su5 Pro, riportando il focus sulle migliorie grafiche e sulle prestazioni in-game.E ledi F1 24 su PS5 Pro sono davvero spettacolari. Esperti di settore come Digital Foundry – da cui traiamo il video che poniamo di seguito – hanno osservato che i miglioramenti in F1 24 grazie al ray tracing avanzato sono così evidenti che sembra quasi di giocare su una console di nuova generazione.