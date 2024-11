Inter-news.it - Inter-Napoli, le formazioni ufficiali: solo conferme per Inzaghi!

Leggi l'articolo completo su Inter-news.it

Alle 20:45 è in programma, gara valevole per la dodicesima giornata di Serie A. Simonepunta sui titolarissimi per lo scontro con i partenopei. Queste le(3-5-2): 1 Sommer; 28 Pavard, 15 Acerbi, 95 Bastoni; 2 Dumfries, 23 Barella, 20 Calhanoglu, 22 Mkhitaryan, 32 Dimarco; 9 Thuram, 10 Lautaro.A disposizione: 12 Di Gennaro, 13 J. Martinez, 6 De Vrij, 7 Zielinski, 8 Arnautovic, 11 Correa, 16 Frattesi, 17 Buchanan, 21 Asllani, 31 Bisseck, 36 Darmian, 42 Palacios, 99 Taremi.Allenatore: Simone(4-3-3): 1 Meret; 22 Di Lorenzo, 13 Rrahmani, 4 Buongiorno, 17 Olivera; 99 Anguissa, 6 Gilmour, 8 McTominay; 21 Politano, 11 Lukaku, 77 Kvaratskhelia.A disposizione: 14 Contini, 25 Caprile, 5 Jesus, 7 Neres, 16 Marin, 18 Simeone, 23 Zerbin, 26 Ngonge, 30 Mazzocchi, 37 Spinazzola, 68 Lobotka, 81 Raspadori.