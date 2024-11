Gaeta.it - Incidente sull’autostrada del sole: un morto e nove feriti in un tragico scontro

Facebook WhatsAppTwitter Unè avvenuto questa mattinadel, precisamente nel tratto che segna il confine tra Lazio e Campania. La collisione ha coinvolto un tir e un bus carico di turisti, portando a un triste bilancio di un, fortunatamente non in condizioni gravi. Il sinistro ha allertato i servizi di emergenza, che sono intervenuti prontamente per gestire la situazione.Dinamica dell’Il sinistro si è verificato all’altezza del Km 689 tra i caselli di San Vittore del Lazio e Caianello. Secondo le prime ricostruzioni, un tir ha urtato violentemente un bus che viaggiava in direzione sud e trasportava un gruppo di turisti coreani in visita sulla Costiera Amalfitana. L’impatto è stato decisamente violento: il tir ha sfondato il guard rail in acciaio e si è fermato a bordo strada, mentre il bus è finito di traverso, bloccando entrambi i sensi di marcia.