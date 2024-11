Ilfattoquotidiano.it - “Ho già fatto l’albero di Natale spendendo 180 euro, ho postato le foto su Facebook e ho ricevuto una marea di offese”: la storia di Joanne Rayworth

Leggi l'articolo completo su Ilfattoquotidiano.it

Un po’ prestino per faredi? Non la pensa così una mamma,, originaria di Fleetwood che ci ha messo ben 6 ore per addobbare il suo e ha poilesu. Mai si sarebbe aspettata di venire travolta da insulti. Lala racconta il Daily Mail. E proprio al tabloid,ha spiegato: “Lavoro in un negozio di decorazioni e sono brava ad addobbare le cose. Se a loro non piace va bene, tutti hanno il diritto di dire la propria opinione. Ma descrivere il mio alberto come pacchiano e cheap è sbagliato. Ho cercato di non perdere la calma perché alcuni dei commenti mi hannodavvero arrabbiare. Una persona ha detto che erapeggiore che avesse mai visto. Davvero? Credo siamo persone piene di rabbia e rancore”.Ma cosa dicevano i commentatori deldecorato con colori pastello, più vicini al mondo degli unicorni che a quello natalizio? “Non è adatto”, “Non c’entra niente colma è carino”, “Lontanissimo dallo spirito della festa”, “Orrendo”, “Peggio di così non si può fare”.