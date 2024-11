Quifinanza.it - Giornata Nazionale dell’Agricoltura, in Italia è sostenibile solo il 20% delle coltivazioni

Leggi l'articolo completo su Quifinanza.it

I dati scientifici ufficiali smentiscono la retoricaassociazioni agricole e del Ministro Lollobrigida, che minimizzano l’impatto ambientale del settore. Oggi, l’agricoltura inè la principale causa del cattivo stato di conservazione degli habitat especie selvatiche. Questo settore nondanneggia gravemente la biodiversità, ma contribuisce anche in modo significativo all’inquinamentoacque, dell’aria e del suolo, con gravi ripercussioni sull’intero ecosistema.Nonostante queste problematiche, esistono modelli agricoli virtuosi che offrono un’alternativae rispettosa dell’ambiente. Questi modelli dimostrano che è possibile produrre in modo efficiente, tutelando al contempo la natura e il territorio. È cruciale che tali pratiche vengano promosse e sostenute, affinché l’attuale minoranza di agricoltori che agiscono come veri custodi dell’ambiente possa crescere e diventare una maggioranza capace di guidare il settore verso una transizione ecologica.