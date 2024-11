Quotidiano.net - Gb, 700mila soldati russi morti o feriti, record a ottobre

Laa sta per varcare la soglia deiè stato il peggiore mese in termini di perdite dall'inizio della guerra in Ucraina: lo ha detto alla Bbc l'ammiraglio Tony Radakin, capo di stato maggiore della difesa britannica. Secondo Radakin, le forze russe hanno subito una media di circa 1.500"ogni singolo giorno" il mese scorso. Per i funzionari della difesa occidentali si tratta del bilancio più pesante finora. "Laa sta per subire 700.000. E' l'enorme dolore e sofferenza che la nazione deve sopportare a causa dell'ambizione di Putin", ha aggiunto Radakin.