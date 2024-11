Lanazione.it - Fanucci va alla Corte dei Conti: "Esposto sulla Dmo: un carrozzone"

Undeiper verificare un possibile danno erariale ai danni del Comune di Montecatini Terme e sulle eventuali responsabilità di chi ha consentito una forzatura nell’istituzione della Fondazione Turismo. Lo hanno presentato i consiglieri comunali del gruppo ’Sindaco’, Edoardo, Andrea Bellettini e Ettore Severi. "Dopo aver prima svilito il ruolo della commissione partecipate e del consiglio comunale fissando tempi e modi non all’altezza dell’importanza della Dmo, oggi non è stata concessa la Sala del Consiglio Comunale: un gesto ostile", ha dettosulle scale del palazzo comunale. "La Dmo è uno specchietto per le allodole – ha attaccato–. È fatta male, secondo procedure irrituali e non corrette: l’assenza del parere dei revisori pesa come un macigno, così come l’assenza di una preventiva procedura comparativa per valutare la migliore strada possibile; il tutto per eludere i vincoli delle società partecipate.