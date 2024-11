.com - Esonero Juric, Giannini: “Mancini potrebbe risollevare la Roma”

Leggi l'articolo completo su .com

(Adnkronos) – Un altrosulla panchina della. Dopo Daniele De Rossi è la volta di Ivan. “Mi dispiace per la, per la sconfitta di oggi e per la posizione di classifica che non è quella che lamerita. Da tifoso ci sono rimasto male per l’di Daniele De Rossi, soprattutto nel modo in cui è avvenuto, ora la situazione è ancora peggiorata”, dice all’Adnkronos l’ex capitano dellaGiuseppe, dopo il ko in casa con il Bologna a cui ha fatto seguito l’di. “Tra i nomi dei possibili sostituitiè quello più titolato e quello con più esperienza per riuscire a invertire la rotta eessere l’uomo giusto perla squadra”, aggiunge. Secco il commento dell’ex direttore sportivo dellaWalter Sabatini: “Dico solo che ormai il calcio è tossico.