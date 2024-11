Gaeta.it - Due gravi incidenti stradali: morti due giovani in Molise e Umbria

Facebook WhatsAppTwitter Un tragico fine settimana ha colpito l’Italia centrale, con duemortali che hanno portato alla morte di dueragazzi, uno ine l’altro in. Questi eventi hanno riacceso il dibattito sulla sicurezza stradale e hanno suscitato profondo cordoglio tra le comunità locali.Scontro mortale sul viadotto a CampobassoLa sera di sabato 9 novembre, intorno alle 20:30, si è verificato un drammatico incidente sul viadotto della Statale 647, nel territorio di Ripalimosani, vicino a Campobasso. Una ragazza di soli 17 anni ha perso la vita in seguito a uno scontro frontale tra la vettura su cui viaggiava, guidata dal suo fidanzato, e un’altra auto proveniente in direzione opposta. L’impatto è avvenuto all’altezza del chilometro 10,6 del viadotto, una zona conosciuta ma che in passato non ha registrato episodi simili dità.