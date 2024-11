Ilgiorno.it - Dal crimine al riscatto sociale. La villa confiscata alla mafia ospiterà famiglie in difficoltà

Leggi l'articolo completo su Ilgiorno.it

La‘ndrangheta è ormai quasi pronta per accogliere temporaneamente nuclei famigliari inabitativa. L’altro giorno il sindaco Gianpiero Bocca (in foto con Francesca Biffi e Cinzia Battaglia) ha effettuato un sopralluogo per fare il punto sui lavori in corso nelladi via Verbano, nel quartiere di Molinello, che è stata assegnata al Comune dall’Agenzia Nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscaticriminalità organizzata. Col sindaco c’era l’assessora alle Politiche Sociali eCasa, Cinzia Battaglia, e per il Consorzio Desio Brianza (CoDeBri) il direttore Alfonso Galbusera, la responsabile dei progetti Pnrr Tiziana dell’Orto, la responsabile dei progetti per l’inclusioneFrancesca Biffi, l’architetto Patrizia Brivio, oltre al progettista, l’architetto Diego De Nardi.