Inter-news.it - Conte, allenamento top secret per Inter-Napoli: cambio di modulo – CdS

Leggi l'articolo completo su Inter-news.it

Antoniosi prepara a tornare a San Siro da ex nerazzuzzo, in occasione diquesta sera. Ieri, come riporta il Corriere dello Sport,topper il tecnico. Che si prepara anche a un possibilediSEGRETO – Ultima seduta a Castel Volturno e poi partenza direzione Linate. Questo il programma di ieri per Antonioe i suoi, in vista didi questa sera. Una gara nella quale ai partenopei potrebbe anche bastare un pareggio, per poter mantere la vetta della classifica e andare alla sosta per le nazionali da capolisti. Ma è anche una partita nella quale non si possono fare calcoli e, soprattutto, non si potrà lasciare nulla al caso. In palio c’è infatti già un pezzettino di scudetto, sebbene l’importanza della gara, a questo punto della stagione, sia più sul piano psicologico che non su un piano prettamente di punti e di classifica.