Come vivere il presente senza farsi distogliere da altri pensieri ansie e preoccupazioni

È facile permettere alle cose accadute in passato o alleper il futuro dila nostra attenzione dalil. È probabile che in questo preciso istante tu abbia molte cose per la testa; èse il tuo cervello avesse 20 schede aperte. Qual è il segreto peril? Ecco i consigli degli esperti di mindfulness.Perché è così difficileil?«Essere presenti è una condizione fisica in cui la nostra piena attenzione è rivolta a ciò che sta accadendo nell'esperienza del qui e ora», afferma Rachel Donaldson, LCSW, psicoterapeuta e insegnante di mindfulness. Spiega che essere presenti significa essere in grado di coinvolgere tutti i sensi su ciò che sta accadendo nel momento attuale. Forse si tratta di qualcosa che hai sperimentato in passato: ad esempio quando ricordi tutto del momento in cui la tua squadra sportiva preferita ha vinto una partita importante o del magico istante in cui hai tenuto in braccio tuo figlio per la prima volta.