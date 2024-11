Liberoquotidiano.it - "Clima di squadrismo": Nichi Vendola sbanda davanti alle toghe rosse, chi accusa

E al coro di sparate sul governo e sullo scontro con una parte della magistratura che cerca di sabotare a colpi di ordinanze il protocollo Italia-Albania non poteva che aggiungersi anche l'ex governatore della Puglia,: "Vedo risorgere un discorso vecchio quello del doppio codice: una giustizia per le èlite e un'altra per i poveri cristi. Questo è il punto che più inquieta e vorrei sottolineare avviene in un contesto dinei confronti dei magistrati. L'attacco sui giornali tutti i giorni è insopportabile ed è un'aggressione non solo mediatica, ma anche politico istituzionale quando è pronunciata da un vicepresidente del Consiglio", afferma intervenendo al convegno per i 60 anni di Magistratura Democratica. Parole dure che si aggiungono a quelle di Elly Schlein che hato il governo di voler avvelenare il rapporto tra istituzioni e magistratura: "È grave e inopportuno l'attacco costante al lavoro dei giudici.