Dilei.it - Claudia Pandolfi in lacrime, si mostra in video distrutta: “Quanto dolore”

Leggi l'articolo completo su Dilei.it

Di colpo è apparso su Instagram unche ha colto alla sprovvista tutti.ha deciso di pubblicare un filmato di sé molto onesto ed emotivamente intenso. La si vede con leagli occhi, che tagliano le sue guance e finiscono sulle labbra. Non riesce a smettere e quando parla lo fa con la voce rotta. Tutto ruota intorno alla tempesta sociale ed emotiva scatenata da Il ragazzo dai pantaloni rosa.inNelpubblicato su Instagram, l’attriceè in preda a un pianto disperato. Gli occhi sono gonfi e bagnati e lei spiega d’essereper i commenti ricevuti da chi ha visto Il ragazzo dai pantaloni rosa.Si è calata in un mondo d’odio profondo e terrificante, vissuto in prima persona da chi ha deciso di scriverle, raccontandosi: “Mi dispiace abbiate dovuto affrontare questo”.