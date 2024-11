Nerdpool.it - Chris Evans: il suo film più votato non è del MCU

è meglio conosciuto per il suo ruolo di Steve Rogers nel MCU, ma il suocon il punteggio più alto su Rotten Tomatoes non ha nulla a che fare con la saga. Knives Out di Rian Johnson ha ricevuto consensi universali al momento della sua uscita nel 2019, ottenendo un incredibile punteggio del 97% sulla piattaforma. Alcuni deidinel Marvel Cinematic Universe hanno ottenuto ottime recensioni — tra cui Avengers: Endgame (94%) e Captain America: The Winter Soldier (90%) — ma Knives Out si distingue sopra gli altridellaografia dell’attore.Vale la pena menzionare che Superpower Dogs, un documentario narrato da, ha ottenuto un punteggio del 100% su Rotten Tomatoes, ma con solo sette recensioni contate. Al contrario, Knives Out ha 471 recensioni sul sito, rendendo il suo punteggio ancora più impressionante.