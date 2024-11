Notizie.com - Cambiamento climatico, il 2024 è l’anno più caldo di sempre. WWF: “Molte specie a rischio. Tutti noi possiamo fare qualcosa”

È “praticamente certo”. Ilsaràpiùmai registrato. L’allarme arriva da Copernicus. Secondo il servizio di monitoraggioUe, sono ala stabilità di flora e fauna del nostro pianeta. Ilsforerà il limite di +1,5 gradi di aumento delle temperature., ilpiùdi(Notizie.com)Marco Antonelli è Wildlife Conservation Specialist e fa parte della direzione conservazione di WWF Italia per l’Ufficioe habitat. A Notizie.com ha sottolineato: “Esistono diversi studi e proiezioni che dicono come l’aumento medio delle temperature possa avere degli effetti dannosi sia sulle biodiversità che sull’habitat. La comunità scientifica è concorde nel dire che dovremo cercare di limitare l’aumento a meno di 1.5° perché il punto di non ritorno si raggiungerà ai 2° e li supereremo”.