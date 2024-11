Terzotemponapoli.com - Biasin: “Lukaku verrà fischiato, Conte invece no

FABRIZIOA RADIO MARTE: “VERRA’, NON. SARA’ UNA GARA TESA, LA PRESSIONE PRIMA DELLA SOSTA E’ SEMPRE PIU’ ALTA”“La sensazione, che è quasi una certezza – ha detto il giornalista di Libero a Radio Marte nel corso di Marte Sport Live – è che pernon ci saranno applausi, anzi: abbiamo visto cosa è successo l’anno scorso con Inter-Roma e potrebbe esserci un replay di quell’accoglienza. Secondo me, però, si va più verso l’indifferenza. Un’accoglienza dedicata per, non penso che ci sarà: è l’allenatore che ha riportato lo scudetto all’Inter dopo anni e penso che ormai i tifosi abbiano capito dopo anni e superato la delusione per il suo addio.La partita prima della sosta mette da sempre più pressione in assoluto, perchè consegna 3 punti ed anche la serenità per 14 giorni se la porti a casa, diversamente sono fastidi lunghi da digerire.