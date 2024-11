Anteprima24.it - Biancolino: “Potevamo fare di più nel secondo tempo”

Leggi l'articolo completo su Anteprima24.it

di lettura: < 1 minuto“Eravamo consapevoli della difficoltà della partita dopo una brutta sconfitta. Ho visto una squadra che voleva il risultato e ha dato tutto. Il Potenza puntava a portarci sulle corsie. In un campo difficile abbiamo fatto una buona gara. Se trovi un assetto che ti garantisce continuità e vittorie”. Parla così il tecnico dell’Avellino, Raffaeledopo il pareggio arrivato i lucani.“Iannarilli non è stato mai chiamato in causa. Ho puntato su un centrocampo di quantità alzando a volte Rocca e tenendo Sounas tra le linee – continua – Bisognava continuare sulle soluzioni in campo. Neldovevamoqualcosa in più e i cambi sono arrivati al momento giusto. Bisognare pensare positivo e non si può vincere ovunque. Bicchiere mezzo pieno. Si pensa sempre positivo.