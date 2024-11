Davidemaggio.it - Ballando con le Stelle 2024, settima puntata: Furkan Palali eliminato

Leggi l'articolo completo su Davidemaggio.it

Ladicon leè stata una vera e propria ‘Terra Amara‘ per. L’attore turco ha perso infatti lo spareggio finale a tre contro Massimiliano Ossini e Sonia Bruganelli ed è statodal talent show. Nulla è però perduto: tra trene potrà tentare di tornare in gioco attraverso il ripescaggio. Ecco intanto cosa è successo nel corso della serata tra balli e accese discussioni. La GaraA dare il via alle danze è il samba di Massimiliano Ossini con Veera Kinnunen. ‘Fondato’ il Co.ba.cons, il comitato in difesa dei ballerini di, il conduttore è ormai “la più grande soddisfazione” della Erra per come si è ribellato,na scorsa, alla giuria. Carolyn trova la performance fatta bene in base ai canoni della danza sportiva, ma Guillermo sottolinea che non somigliava minimamente a “quella che conosco io in Brasile“.