Al Fatebenefratelli di Benevento focus sulle patologie del colon retto

Tempo di lettura: 2 minutiBilancio positivo per le tre giornate del congressodel, organizzate anell’ospedale Sacro Cuore di Gesù. Le assise hanno riunito “i massimi esperti del settore rappresentando così un’opportunità unica per confrontarsiultime frontiere della chirurgia colorettale e condividere le migliori pratiche cliniche”, dice il dire scientifico Alessandro Arturi, soddisfatto per avere avuto nel capoluogo sannita chirurghi esperti come i professori Massimo Carlini, Ludovico Docimo, Pierpaolo Sileri, Giuseppe Sica, Paolo Del Rio. “L’alto livello scientifico dei lavori presentati e la partecipazione attiva di tutti i presenti hanno dimostrato – sottolineano i promotori – l’importanza di iniziative come questa per l’avanzamento delle conoscenze e l’ottimizzazione delle cure per i pazienti”.