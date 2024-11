Ilrestodelcarlino.it - A Lecco per blindare il primato in classifica

Leggi l'articolo completo su Ilrestodelcarlino.it

Insidiosa trasferta quest’oggi, domenica 10 novembre, sulle rive del lago dicontro l’Orocash Piccoper l’Omag Mt San Giovanni che scenderà in campo al Palazzetto comunale di(ore 17) da capolista del girone A del campionato di serie A2 volley femminile. Il coach brianzolo Gianfranco Milano, confermato per il settimo anno sulla panchina delle padrone di casa, dovrebbe schierare in palleggio la riconfermata Helena Sassolini (gemella di Victoria, attaccante marignanese, altra curiosità del match), opposta Alessia Conti, centrali Atamah Princess e Federica Piacentini, lateriali Linda Mangani e Martina Ghezzi,libero Francesca Napodano, che attualmente, secondo le statistiche della lega, come percentuali di ricezioni perfette ha un 63% e dunque è un ulteriore punto di forza per