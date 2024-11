Informazioneoggi.it - Vuoi soggiornare in alberghi e pensioni senza spendere un euro? L’evento che fa al tuo caso, partecipa

Leggi l'articolo completo su Informazioneoggi.it

È in arrivo la “Settimana del Baratto“, con tantissime agevolazioni per coloro che intendono viaggiare a costo zero.Viaggiareuna fortuna è il sogno di tutti. Molto spesso siamo costretti a rinunciarvi a causa dei costi troppo elevati non solo di aerei, navi e treni ma anche die bed and breakfast. Per incentivare il turismo, è stato ideato un evento che consente digratis.Arriva la “Settimana del Baratto”. grazie alla quale si potrà viaggiare gratis (informazioneoggi.it)Si tratta della “Settimana del Baratto“, che si terrà dal 18 al 24 novembre 2024, e sarà un’occasione imperdibile per visitare tantissime località italiane. Perre e accedere alle struttureere a costo zero, basta soddisfare l’unico requisito richiesto dal regolamento: offrire beni o servizi in cambio del pernottamento.