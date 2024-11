Ilnapolista.it - Traoré si sta ritrovando all’Auxerre, l’Equipe lo elogia: “Un vero numero 10”

Hamed Juniorha trovato la sua dimensione. Dopo essere esploso col Sassuolo, il trasferimento al Bournemouth non gli ha dato modo di fare il salto di qualità che sperava. A gennaio il Napoli l’ha preso in prestito sperando di ritrovare quel giocatore che aveva fatto innamorare i tifosi nero-verdi, ma anche stavolta non è riuscito a esprimersi al meglio. Quest’anno il club inglese ha deciso di prestare l’ivoriano, club militante in Ligue 1; in nove presenze ha già segnato 5 gol e fornito 1 assist. Anche ieri sera, contro il Marsiglia, si è reso protagonista con una rete.sta tornando ai livelli di quando era al SassuoloIl tecnico Christophe Pelissier lo hato: «Oltre ad essere un grande giocatore, è soprattutto un grande uomo. Abbiamo lavorato molto con lui soprattutto con i video e si è ambientato bene».