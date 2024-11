Terracina, al via il primo intervento al Parco della Rimembranza

Leggi l'articolo completo su Ilfaroonline.it

, 9 novembre- Partiranno la settimana prossima i lavori per ildei due interventi programmati per ilnecessari per la riapertura di via San Francesco. Dalla settimana prossima infatti verrà aperto il cantiere per procedere all’opera di “disgaggio” per la messa in sicurezzascarpata del, con la rimozione di tutte quelle parti di roccia che risultino a rischio di distacco e di caduta. Sarà necessario inoltre installare una struttura di protezioneparete rocciosa, che potrebbe provocare rumori fastidiosi nel corso dei pochi giorni richiesti per questa particolare operazione.L’intero, secondo il cronoprogramma, è previsto in quindici giornate lavorative, e potrà essere condizionato dalla situazione meteo.Successivamente saranno completate le procedure per la messa in sicurezza del muro prospiciente la strada, il secondoprevisto dopo i diversi sopralluoghi e la relazione tecnica del geologo incaricato.