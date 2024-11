Ilgiorno.it - Serve il ritorno alla passione politica, senza ideologie obsolete

Riccardi Non siamo mai stati seguaci del pessimismo. Neppure ottimisti di maniera. Soprattutto quando i due termini si riferiscono a sensazioni utilizzate per combattere l’avversario. Anche demonizzandolo. L’astensionismo alle urne è il risultato della disaffezione. Che, come viene presentata, ha l’aspetto emaciato di chi, non digerendo bene, perde slancio e forza di volontà. Cadendo nella malattia del secolo. La depressione favorita quando si assiste giornalmente a riprese televisive su distruzioni morali e materiali. Guerre, atti malavitosi, fenomeni atmosferici per cambiamenti climatici. Stiamo entrando nel buio più fitto dal quale non si esce. Non si intravede la luce nel tunnel. Ancora lungo da percorrere nella oscurità sempre più buia. Come uscire dal labirinto mancando a Teseo il filo di Arianna? Nel mondo, in particolare in Italia, catastrofi di ogni tipo ci hanno colpito duramente.