Sport.quotidiano.net - Sella, c’è aria di scontro diretto. Ma Piacenza adesso è in salute

Con il motore ancora caldo dopo la settimana di tour de force tra Brindisi e Rimini, ladomani sfidaalla Baltur Arena (ore 18), lì dove saranno in palio punti già preziosi in chiave salvezza. Lo dice forte e chiaro la classifica, che le vede entrambe appaiate sul fondo in compagnia di Brindisi, sulla carta ospite "indesiderato" delle zone basse dell’A2, anche a causa delle tante assenze, ma pronto a risalire presto verso l’alto. E lo sperano fortemente per le loro rispettive squadre anche Di Paolantonio e Manzo, ma per riuscirci servirà un drastico cambio di rotta e, soprattutto, continuità: parola sconosciuta in questo primo spezzone di campionato su entrambe le piazze. Una prima scossa alla stagione, l’Assigeco ha comunque provato a darla un paio di settimane fa, cambiando in corsa guida tecnica: via dopo 4 anni Stefano Salieri e promosso il suo vice, l’italoargentino Humberto Alejandro Manzo (per tutti "Beto"), giàre tecnico del settore giovanile emiliano.