Sconcerto nel Salento A scuola con 14 bombe carta nello zaino fermato 15enne

Dopo quello della ragazzina che finì in coma etilico, ancoranelper un episodio avvenuto ae che ha visto coinvolto un giovanissimo. Quattordici“con potenzialità lesiva devastante e letale” nascoste in unoe portate ada una Lecce. Il minore è stato sottoposto a fermo dalla Procura per i minorenni del capoluogo salentino, con l’accusa di trasporto e detenzione di materiale esplodente.nel, le parole della Procura“Un evento talmente grave i cui esiti sono stati fortunatamente scongiurati e che avrebbe tranquillamente potuto tramutarsi in una strage”, questo scrive e fa sapere la Procura salentina. Strage “in cui sarebbe rimasto coinvolto lo stesso indagato e l’intera classe che quel giorno vedeva presenti 28 studenti su 30, con esiti mortali, amplificati dal luogo chiuso”.