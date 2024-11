Oasport.it - Scherma, Kowalczyk e Rizzi firmano la doppietta azzurra a Fujairah

Leggi l'articolo completo su Oasport.it

Si tinge d’azzurro la prima tappa della Coppa del Mondo di spada femminile. Un inizio da sogno per l’Italia a, negli Emirati Arabi Uniti, che festeggia una clamorosafirmata da Sara Mariae da Giulia. A trionfare per la prima volta in carriera è stata la 23enne campana, che ha battuto nel derby italiano la compagna di squadra con il punteggio di 15-10.Un cammino eccezionale quello delle azzurre. In semifinaleha sconfitto per 15-12 l’estone Irina Embrich, mentreaveva battuto per 13-7 la francese Lauren Rembi. Una strada per il podio che si era aperta per le due azzurre con le vittorie contro l’ungherese Eszter Muhari per 15-13 e la francese Jade Sersot per 15-12. Negli ottavi, invece,aveva superato la svizzera Pauline Brunner per 15-9, mentreaveva eliminato un’altra francese, Alexandra Louis Marie con il punteggio di 15-10.