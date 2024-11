Justcalcio.com - Roma, Dybala si ferma ancora: salta il Bologna. Le parole di Juric e le condizioni|Primapagina

2024-11-09 13:31:00 Arrivano conferme:siil. Ledie leCalciomercato.com Homesiil. Ledie le condizioni Getty Images Ci risiamo, Paulouna partita con la maglia della. La Joya non sarà in campo contro ilnell’ultima giornata prima della sosta di novembre, contro il. Stavolta non si tratta di un vero e proprio infortunio, ma di un fastidio accusato nel riscaldamento dell’ultima partita, alla quale non ha preso parte contro l’Union Saint-Gilloise in Europa League.