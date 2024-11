Donnapop.it - Ricordate Maria di Un medico in famiglia? L’attrice Margot Sikabonyi ha cambiato lavoro: ecco cosa fa

Dopo aver interpretato per nove stagioni il ruolo diMartini in “Unin”,ha intrapreso un percorso di profonda trasformazione personale e professionale. Dalla celebre e amata fiction targata Rai, la giovane attrice ha sentito la necessità di allontanarsi dalle luci della ribalta per riconnettersi con la natura e con se stessa. Oggi,insegna yoga e utilizza i social media per condividere la sua nuova visione della vita, dove centratura e benessere diventano i concetti chiave. Tuttavia, ciò non significa che abbia abbandonato la sua carriera di attrice: “Perché scegliere? Ogni attore deve fare un percorso olistico di centratura, se no, finisce in overdose in una stanza da solo”, ha dichiarato in un’intervista.Il peso del successo, come racconta, è stato significativo.