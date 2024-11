Sport.quotidiano.net - Prendetevi la semifinale!. I Diavoli al Mirabello sfidano i Rangers

Nella terza giornata di Coppa Italia il Valorugby torna alper ospitare iVicenza, allenati dal pluri-scudettato Cavinato e dall’ex azzurro Minto. Una vittoria lancerebbe inelle semifinali di coppa con due giornate di anticipo. Kick off alle 14.30. Arbitra Merli, di Jesi. Nella classifica del girone A, Valorugby e Petrarca sono in ampia fuga con dieci punti in due giornate; Colorno deve ancora scontare il turno di riposo e con il suo unico punticino è pressoché tagliato fuori, mentree Lyons sono tuttora a quota zero ma hanno tre partite a disposizione per tentare l’exploit. Un successo sui vicentini, in forte crescita rispetto alla scorsa stagione, darebbe fin da oggi aidi Farolini, come detto, la certezza matematica del passaggio in, dove i granata troverebbero una delle prime due dell’altro girone e cioè Rovigo, Viadana o Fiamme Oro.