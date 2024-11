Gaeta.it - Notizie vaticane della settimana: il Papa esorta alla preghiera per Valencia e riflette sulla speranza

Facebook WhatsAppTwitterFrancesco continua a portare la sua voce die aiuto in un mondo afflitto da calamità e conflitti. Le sue recenti dichiarazioni, diffuse ogni domenica in lingua latina, evidenziano l’importanzariflessione spirituale in tempi difficili. Questo articolo esplora le ultimedel 9 novembre 2024, facendo luce sulle richieste delriguardo alle alluvioni in Spagna,prevalente nel prossimo Giubileo e al significatoriapertura di Notre-Dame.Ilprega pere la Spagna colpite dalle alluvioniDurante l’udienza generale in piazza San Pietro,Francesco ha dedicato un momento dialle popolazioni die delle altre areeSpagna, recentemente devastate dalle alluvioni provocate dtempesta Dana.