Moto d’acqua, il bergamasco Cadei in Indonesia per il titolo mondiale

È l’appuntamento più atteso e importante dell’anno, quello in cui si sfideranno i 35 piloti più forti al mondo. È il Campionatodiche si terrà la prossima settimana insull’isola di Sumatra: una tre giorni di gare massacranti in cui il grande campioneMicheleè chiamato a dare il meglio di sé per tenere alta la bandiera azzurra. E proprio sabato 9 novembre l’atleta di Cenate Sotto è partito alla volta dell’per prepararsi alle gare.Si chiama con un nome difficile ma che è bene riportare per intero: è l’UIM-ABP Aquabike Class Pro World Championship ed è appunto il campionato del mondo di Endurance, a prova unica, di quella categoria regina di cui Micheleè maestro riconosciuto. Tre giorni di gare in tre diverse località del lago Toba: si comincia mercoledì 13 novembre con la Karo Cup, giovedì 14 sarà poi il turno della Dairi Cup, quindi venerdì 15 la chiusura con la Simalungun Cup.