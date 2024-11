Ilrestodelcarlino.it - Letizia Moratti: “Ugolini come Bucci, qui il modello Liguria”

Leggi l'articolo completo su Ilrestodelcarlino.it

Bologna, 9 novembre 2024 – Temi concreti e vicini ai cittadini, una candidata che ha fatto dell’efficienza il punto di forza, una coalizione di centrodestra compatta e unita nel raggiungere gli obiettivi. Questa la ricetta diin vista delle prossime elezioni regionali in Emilia-Romagna.al Convegno 'Regole e fiscalità a sostegno dell'economia per una nuova Europa' a Palazzo Visconti, Milano 20 Settembre 2024 ANSA/Matteo Corner L’eurodeputata, a capo della Consulta di Forza Italia, sarà oggi sul territorio per sostenere la corsa di Elena, aspirante presidente della Regione sostenuta dal centrodestra.interverrà ad un evento a Parma, insieme alla ministra Annamaria Bernini e ai rappresentanti delle categorie economiche, poi a Bologna, con il candidato consigliere Manes Bernardini.