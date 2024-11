Ilrestodelcarlino.it - La sindaca non molla: "Ha ascoltato le nostre ragioni"

"Sul Cpr il ministro haleche rendono Falconara una soluzione non idonea". C’era anche ladi Falconara, Stefania Signorini, ieri in prefettura durante la visita di Matteo Piantedosi, titolare del Viminale, in prefettura ad Ancona. Si è parlato, come era lecito attendersi, anche e soprattutto del Centro di permanenza per i rimpatri in fase di allestimento in via del Fossatello, a Falconara. La Signorini ha avuto l’opportunità di incontrarlo faccia a faccia per discutere le questioni rilevanti del territorio con particolare attenzione al progetto di realizzazione del centro di permanenza per rimpatri. L’incontro richiesto dalla, accompagnata dall’assessore all’ambiente Elisa Penna, con l’onorevole Giorgia Latini e l’assessore del Comune di Senigallia Elena Campagnolo "si è svolto in un clima di confronto aperto e costruttivo consentendo di evidenziare le principali criticità che la comunità di Falconara si trova ad affrontare" si legge in una nota diffusa ieri.