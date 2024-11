Lapresse.it - Del Piero compie 50 anni, il re del gol e la sua vita bianconera

Leggi l'articolo completo su Lapresse.it

Capitano e bandiera per unaintera, unica e inimitabile. Alessandro Del, l’artista di traiettorie alla Pinturicchio come evocò l’Avvocato nell’esaltarne le sue doti balistiche quando lo ingaggiò,mezzo secolo, di cui poco meno della metà vestendo i colori di una squadra come la Juventus con cui ha scritto un pezzo di storia.Delin bianconeroEppure in tutti quegliin bianconero, anche una bandiera è capace di vivere mille altre vite pur restando sempre fedele a se stesso, al suo stile, al suo modo di approcciarsi al mondo. Alex con la divisa della Juventus è uno di quei pochi calciatori che è invecchiato senza invecchiare mai. Ed è stato forse per questo che è diventato uno dei pochi giocatori ad essere identificato come capitano coraggioso di una squadra che ha traghettato anche attraverso stagioni piene di tempesta.