Costretti a farlo Tu si que vales l’improvvisa decisione di Mediaset a poche ore dalla nuova puntata

Leggi l'articolo completo su Caffeinamagazine.it

Bomba su Tu si que: la notizia è fresca e riguarda un cambiamento storico per il programma di Maria De Filippi, in onda il sabato sera su Canale 5. Si parla di unapresa direttamente dae per una razione precisa, anche se al momento non sono giunte comunicazioni ufficiali. Nessun commento neanche da Maria. C’è quindi molta curiosità per capire come il pubblico reagirà a questo nuovo scenario che si starebbe delineando.Per Tu Si Que, la stagione in corso è stata sicuramente diversa dal solito. Il talent show di Canale 5, campione di ascolti, è stato sconfitto per la prima volta dopo tanti anni dal suo diretto concorrente: Ballando con le Stelle, condotto da Milly Carlucci. I nomi di alcuni ballerini vip, come Sonia Bruganelli, Bianca Guaccero, Alan Friedman e Federica Pellegrini, hanno attirato sicuramente più pubblico su Rai Uno.