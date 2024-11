Gaeta.it - Controlli della Polizia Locale di Milano: 203 veicoli controllati e tensione nel quartiere Corvetto

Leggi l'articolo completo su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter I recentieffettuati dalladihanno messo in evidenza una situazione complessa nelle zone die piazza Gabrio Rosa. Agenti del corpo hanno eseguito operazioni di verifica su 203. Il focus dell’attività era rivolto a contrastare fenomeni di microcriminalità e garantire maggiore sicurezza nei quartieri considerati critici. Sopralluoghi delle autorità e segnalazioni dai cittadiniNei giorni precedenti ai, l’assessore alla Sicurezza del Comune di, Marco Granelli, ha effettuato sopralluoghi nelle aree interessate, accompagnato dai responsabili del Municipio 4. Questi sopralluoghi sono stati condotti anche in risposta a diverse segnalazioni pervenute dai residenti, che hanno richiesto interventi mirati per mettere un freno a situazioni problematiche.