Ilfattoquotidiano.it - Continua l’offensiva Russa in Ucraina e Mosca ribadisce: “Pronti ad ascoltare Trump ma soluzione non è semplice”

La Russia prosegue e intensifica la sua offensiva in. Secondo quanto riferito dallo Stato maggiore delle forze armate di Kiev, citato da Rbc-Ukraine, venerdì si sono verificati 171 scontri sul fronte ucraino, con gli attacchi più intensi segnalati nelle direzioni di Pokrovsk e Kurakhiv. È lo stesso capo di stato maggiore dell’esercito ucraino a confermare – negli scorsi giorni – che le sue forze stanno affrontando “una delle più potenti offensive russe” dall’inizio della guerra. Con la rielezione di Donalde i suoi annunci sulla fine della guerra in breve tempo,spinge sull’acceleratore per provare a conquistare più terreno possibile in vista di un eventuale negoziato. Putin, congratulandosi con, si è detto “pronto a parlare con lui” definendo “la sua iniziativa sull’degna di attenzione”.