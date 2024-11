Anteprima24.it - “Centro Insieme”: taglio del nastro alla nuova sede cittadina

Tempo di lettura: 2 minutiÈ stata inaugurata questa mattina ladel “”, un punto di riferimento per la comunità irpina da oltre 50 anni. La struttura, disposta su 4 livelli e con una superficie totale di circa 1200 mq, si trova in una zona centrale di Avellino in via Giuseppe Marotta 16. Il nuovoè stato progettato per ottimizzare il comfort e la funzionalità, a beneficio della salute e del benessere dei pazienti.L’evento è iniziato con la benedizione del parroco Don Emilio Carbone ed è proseguito con ildelda parte del sindaco di Avellino, la dott.ssa Laura Nargi.Erano presenti, tra gli altri, come rappresentanti dell’ASL di Avellino, il direttore del dipartimento di salute mentale e della U.O.C. di neuropsichiatria infantile Dott. Domenico Dragone e il primario emerito del dipartimento di salute mentale Dott.