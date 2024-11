Secoloditalia.it - Ancora sangue in strada a Napoli: spari nella notte, 18enne ricoverato in fin di vita, muore in ospedale

unadi violenza in, disparso nel pieno centro cittadino quandonon si è fatto giorno.una sparatoria a, con untrasportato in fin diin. Nel corso della, all’incirca intorno le 5, dopo la segnalazione del personale medico che parlava di un ferito «a colpi di arma da fuoco», gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale della Questura diintervengono all’Vecchio Pellegrini. Lì, dove era stato appena accompagnato un giovanissimo ferito. Nel letto del nosocomio partenopeo giace in condizioni disperate e in pericolo diilincensurato Arcangelo Correra. L’ultima vittima di una strage di giovani a cui non ci si può rassegnare. Una strage di ragazzi a cui neppure la feroce recrudescenza del fenomeno potrà mai abituarci, e meno che mai anestetizzarci.