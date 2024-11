Ilrestodelcarlino.it - Venezia, esplosivo in un borsone: arrestate due persone

, 8 novembre 2024 – I Carabinieri della Compagnia di San Donà di Piave () hanno arrestato dueresidenti a San Michele al Tagliamento, sorpresi in possesso di materialee arnesi da scasso. Il fermo è avvenuto dopo un inseguimento a Ceggia, dove i due non si erano fermati a un posto di controllo e avevano tentato di eludere i militari gettando undal finestrino del veicolo durante la fuga. Una volta bloccata l'auto, i Carabinieri hanno recuperato la borsa contenente esplosivi, detonatori con prolunga elettrica, cappellini, guanti, torce, un piede di porco e altri strumenti utilizzati per scassinare. Successivamente, le perquisizioni nelle abitazioni dei due hanno permesso di rinvenire un ulteriore innesco.