Vecna | L’Alba della Rovina è disponibile

L’arcilich più famoso di sempre,, sta tornando e, finalmente, ci sarà modo di affrontarlo ufficialmente all’internocampagna! Il grande sovrano di Ravenloft è alle prese con un oscuro rituale, il cui scopo è cancellare il bene da tutti i piani di esistenza e distruggere i pantheon divini. Per fronteggiare l’iconico villain gli eroi dovranno collaborare con tre dei più grandi maghi dell’universo di Dungeons & Dragons, grazie a loro viaggeranno in luoghi lontani mentre cercano di ricostruire la Verga delle Sette Parti, un potente artefatto.Affrontate l’arcilichin tutta la sua terrificante gloria.Intraprendete un’avventura epica di alto livello per personaggi di livello 10-20.Sconfiggete oltre 30 nuovi minacciosi mostri nello strumento Encounters di D&D Beyond (solo in lingua inglese).