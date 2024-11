Usa, arriva lo sciopero del sesso contro l’elezione di Donald Trump. Cosa è il movimento 4B

Leggi l'articolo completo su Open.online

Quattro no: no al, no al matrimonio, no agli appuntamenti e no ai figli. Si chiama4B e ora, ispirate da quello che già hanno realizzato le donne sudcoreane (per tutt’altro motivo però), alcune democratiche negli Stati Uniti stanno lanciando lodei quattro no, in protestala vittoria dialle elezioni presidenziali. Rinunce o meglio rifiuti, da rivolgere al partner repubblicano o a chi ha votato per il tycoon.L’origine delle 4BMa procediamo con ordine. Dove nasce 4B? Nasce in Corea del Sud e si chiama 4B perché in coreano, i quattro principi iniziano ciascuno con “bi”. Sono rinunce che la donna fa, spesso in modo anonimo,la «cultura patriarcale». Si tratta del rifiuto a frequentare uomini (biyeonae), relazioni sessuali con uomini (bisekseu), matrimonio eterosessuale (bihon) e parto (bichulsan).